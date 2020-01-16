Гроші з карток ФОПів можна використовувати на особисті потреби: рішення НБУ

Нацбанк вирішив скасувати заборону на використання грошей з бізнес-рахунків ФОПів на особисті потреби.

Про це сказав голова Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу за підсумками щорічної зустрічі НБУ з партнерами та клієнтами, повідомило Громадське.

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Ми призупиняємо дію нашого коментаря про те, що кошти з рахунків ФОПів не можуть використовуватися на потреби, не пов’язані з підприємницькою діяльністю. Цей коментар стосується фактично податкової служби (йдеться про постанову, яка набула чинності 3 січня 2020 року, – 24 канал),

– повідомив Смолій.

Що змінилося?

Відтепер ФОПи мають право витрачати гроші на власні потреби одразу зі своїх бізнес-рахунків.



Як було раніше?

Гроші з бізнес-рахунків ФОПи могли використовувати лише для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності. Однак після сплати усіх податків та зборів вони мали право перераховувати гроші з бізнес-рахунків на власні рахунки, відкриті для особистих потреб (якщо не було заборгованості).

У пресслужбі Нацбанку зазначили, що норма викликала нерозуміння у бізнес-спільноти під час її застосування: "Прислухаючись до думки банків та їхніх клієнтів, Національний банк скасував цю норму, аби усунути маніпуляції і можливі перешкоди для діяльності підприємців".

Водночас Смолій наголосив, що залишається чинною норма з 2003 року, що поточні рахунки фізичних осіб не можуть використовуватися для проведення операцій, пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

"Оскільки банківська система має бути захищена від ризиків здійснення фінансових операцій з ознаками фіктивності, Національний банк обговорить з Державною податковою службою механізми, спрямовані на мінімізацію таких ризиків", – наголосили в Нацбанку.