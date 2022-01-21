Каша в бійців, наче клей: мережу обурило відео із частини Нацгвардії в Запоріжжі

У мережі оприлюднили відео з частини Нацгвардії в Запоріжжі. Воно набуло розголосу, оскільки каша виглядала, наче клей.

Запис опублікували 18 січня, проте невідомо, коли саме він був знятий. Це викликало чимало обурливих коментарів від користувачів мережі. Проте були й ті, хто вважає, що не все так погано, як здається. Журналісти 24 каналу вже звернулися за коментарем до Нацгвардії.

Актуально Маніпуляції з житлом для військових: депутати можуть провернути нові схеми

Що було на цьому записі

У підписі до відео було вказано, що його зняли у частині 3033. Проте жодного підтвердження цьому не було. Також, за словами автора, частина нібито підпорядковується ЗСУ, що не відповідає дійсності.

На кадрах помітно, що все відбувалося на кухні: поряд лежали буханці хлібу, а на фоні стояла плита. Один зі службовців брав тарілку з кашею, перекидав її, намагався трясти перевернутою та навіть бив об стіл. Проте, щоб їжа відлипла, довелось постаратися.

Каша Нацгвардійців, яка обурила мережу: дивіться відео

Що сказали у Нацгвардії

Журналісти 24 каналу зв'язалися з пресофіцером Нацгвардії Південного ОТО Кондирою Михайом. Він зазначив, що все можна зняти таким чином. Мовляв, будь-яку кашу можна залишити постояти й вона саме так виглядатиме.

Проте службовець пообіцяв дізнатися деталі в частині 3033 й прокоментувати це значно ґрунтовніше. Коли ми дізнаємося, як саме контролюють якість харчування бійців Нацгвардії Запоріжжя, одразу повідомимо про це своїх читачів.

До речі – Порівняли харчування військових та нардепів: дивіться відео

Читайте повний текст допису телеграму "Это Кривой Рог детка":

Слідом за школярами військові показали своє меню в їдальні. Військовослужбовці в/ч 3033 ЗСУ бажають усім приємного апетиту та показують фокус із магічною кашею.