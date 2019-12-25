Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру у Києві: цікаві фото, відео

У Києві каскадер Сергій Совяк проїхався по річці Дніпро на мотоциклі. В Україні цей трюк виконали вперше, тож він став рекордним.

Каскадер проїхав по воді понад 5 кілометрів зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину, пише УНН. Для цього він всановив на мотоцикл спеціальні лижі.

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Перед остаточним заїздом чоловік зробив пробну поїздку мотоциклом уздовж берега.

"Це все мої друзі вірили в мене, родина не зовсім знає, проте, я певен підтримає мене. У нас добре вийшло!" – розповів каскадер.



Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру



Каскадер Сергій Совяк встановив унікальний рекорд

В Україні такий трюк виконали вперше. Його офіційно зафіксували експерти Реєстру рекордів України, які були присутні на незвичайному заїзді.

Це сенсація! У світі є десятеро людей, які спробували встановити рекорд мотокросу, нам приємно, що серед них є українець,

– наголосила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.



Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру і встановив рекорд