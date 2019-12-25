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      Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру у Києві: цікаві фото, відео

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      У Києві каскадер на мотоциклі проїхався по Дніпру / unn.com.ua

      У Києві каскадер Сергій Совяк проїхався по річці Дніпро на мотоциклі. В Україні цей трюк виконали вперше, тож він став рекордним.

      Каскадер проїхав по воді понад 5 кілометрів зі швидкістю близько 60 кілометрів на годину, пише УНН. Для цього він всановив на мотоцикл спеціальні лижі.

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      Перед остаточним заїздом чоловік зробив пробну поїздку мотоциклом уздовж берега. 

      "Це все мої друзі вірили в мене, родина не зовсім знає, проте, я певен підтримає мене. У нас добре вийшло!" – розповів каскадер.


      Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру


      Каскадер Сергій Совяк встановив унікальний рекорд

      В Україні такий трюк виконали вперше. Його офіційно зафіксували експерти Реєстру рекордів України, які були присутні на незвичайному заїзді.

      Це сенсація! У світі є десятеро людей, які спробували встановити рекорд мотокросу, нам приємно, що серед них є українець,
      – наголосила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

       

       


      Каскадер проїхався на мотоциклі по Дніпру і встановив рекорд

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Києва Рекорди Транспорт
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