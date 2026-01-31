"Погасла" велика частина України: що відомо про масштабні проблеми зі світлом
31 січня в Україні сталося масштабне каскадне відключення електроенергії через збої в енергосистемі. Енергетики вже ліквідовують аварію, але регіони України відчули наслідки.
24 Канал зібрав головні новини про наслідки масштабного каскадного відключення електроенергії.
У ДТЕК повідомили, що критична інфраструктура у Києві знову має електроенергію. Енергетики наголосили, що відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій Енергосистема України поступово відновлює роботу після масштабної аварії. У Міненерго пояснили, що для збереження цілісності мережі у деяких областях були застосовані аварійні відключення. Через високий дефіцит потужності такі заходи залишаються необхідними, щоб уникнути пошкодження обладнання. Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії. Глава держави зазначив, що аварійна ситуація в енергосистемі України сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. В Укрзалізниці повідомили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано. Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах – поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. У зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці. Енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі. У Міненерго кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Зранку 31 січня стало відомо, що в українській енергетиці сталися серйозні проблеми. Складна ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Енергетики вже розпочали всі необхідні роботи. В Міненерго прогнозують, що світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин. У частині населених пунктів Молдови, включаючи Кишинів, зафіксували масштабне відключення електроенергії. Це сталося через несприятливі метеоумови та проблеми в українській енергосистемі. Через перебої зі світлом у двох містах України стався збій в роботі метрополітену. У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори. У метро Харкова також заявили про тимчасову зупинку руху. Об 11:31 відновили рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, які складають 25 – 30 хвилин.
Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва
Енергосистема України поступово відновлює роботу
Зеленський відреагував на блекаут в Україні
Яка ситуація з потягами?
У Києві відсутнє водопостачання
Що стало причиною відключення?
Коли зможуть відновити світло?
Відключення світла у Молдові
У Києві та Харкові зупинилося метро
