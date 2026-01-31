Укр Рус
24 Канал Новини України "Погасла" велика частина України: що відомо про масштабні проблеми зі світлом
31 січня, 12:49
13
Оновлено - 14:04, 31 січня

"Погасла" велика частина України: що відомо про масштабні проблеми зі світлом

Юлія Харченко

31 січня в Україні сталося масштабне каскадне відключення електроенергії через збої в енергосистемі. Енергетики вже ліквідовують аварію, але регіони України відчули наслідки.

24 Канал зібрав головні новини про наслідки масштабного каскадного відключення електроенергії.

Дивіться також Енергетичний колапс: метро у Києві та Харкові зупинилось через проблеми зі світлом 

 

 

 

14:02, 31 січня

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва

У ДТЕК повідомили, що критична інфраструктура у Києві знову має електроенергію.

Енергетики наголосили, що відновлення відбувається почергово. Такий підхід необхідний, щоб уникнути перевантаження мереж і, щоб не допустити нових аварій

14:02, 31 січня

Енергосистема України поступово відновлює роботу

Енергосистема України поступово відновлює роботу після масштабної аварії. У Міненерго пояснили, що для збереження цілісності мережі у деяких областях були застосовані аварійні відключення. 

Через високий дефіцит потужності такі заходи залишаються необхідними, щоб уникнути пошкодження обладнання. Наразі енергетики працюють над відновленням постачання електроенергії.

13:08, 31 січня

Зеленський відреагував на блекаут в Україні

Глава держави зазначив, що аварійна ситуація в енергосистемі України сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. 

13:00, 31 січня

Яка ситуація з потягами?

В Укрзалізниці повідомили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.

Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах – поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені.

12:59, 31 січня

У Києві відсутнє водопостачання

У зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах столиці. Енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі.

12:55, 31 січня

Що стало причиною відключення?

У Міненерго кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

12:52, 31 січня

Коли зможуть відновити світло?

Зранку 31 січня стало відомо, що в українській енергетиці сталися серйозні проблеми. Складна ситуація наразі є не тільки в Києві та Харкові, але й в більшості українських міст. Енергетики вже розпочали всі необхідні роботи. В Міненерго прогнозують, що світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин.

12:44, 31 січня

Відключення світла у Молдові

У частині населених пунктів Молдови, включаючи Кишинів, зафіксували масштабне відключення електроенергії. Це сталося через несприятливі метеоумови та проблеми в українській енергосистемі.

12:40, 31 січня

У Києві та Харкові зупинилося метро

Через перебої зі світлом у двох містах України стався збій в роботі метрополітену. 

У Києві на деяких станціях зникло світло та припинили працювати ескалатори.

У метро Харкова також заявили про тимчасову зупинку руху. Об 11:31 відновили рух поїздів Хододногірсько-заводською лінією метрополітену відновили з тимчасово збільшеними інтервалами, які складають 25 – 30 хвилин.