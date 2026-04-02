"Технічна несправність" Ан-26 у Криму забрала життя російського генерала та 6 офіцерів

31 березня в тимчасово окупованому Криму розбився російський літак Ан-26. На борту загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту Росії.

Про це пишуть росЗМІ та Exilenova+.

Що відомо про генерал-лейтенанта Отрощенка?

Наразі стало відомо, що на борту літака Ан-26, який розбився у Криму, був російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Цю інформацію підтверджує керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Отрощенко був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії. Раніше генерал командував 45 армією Військово-повітряних сил Росії та протиповітряною обороною Північного флоту.

Під час польоту його супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту – усі вони також загинули.

До слова, під час катастрофи літака Ан-26 загинули усі хто перебував на борту – семеро членів екіпажу та 22 пасажири. За попередньою причиною, літак розбився через технічну несправність.

Важливо! Росія поступово втрачає свою авіацію й у цьому їй значно допомагають Сили оборони України. Того ж дня удару зазнав надзвуковий винищувач Су-34 під час спроби відбити атаку українських дронів. А декілька днів до цього – оборонці знищили російський гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор". Його атакував FPV-дрон на оптоволокні.

