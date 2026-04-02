24 Канал "Технічна несправність" Ан-26 у Криму забрала життя російського генерала та 6 офіцерів
2 квітня, 17:40
Оновлено - 17:45, 2 квітня

"Технічна несправність" Ан-26 у Криму забрала життя російського генерала та 6 офіцерів

Діана Подзігун
Основні тези
  • 31 березня в Криму розбився російський літак Ан-26, загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів.
  • Літак розбився через технічну несправність, загинули всі на борту, включаючи 7 членів екіпажу та 22 пасажири.

31 березня в тимчасово окупованому Криму розбився російський літак Ан-26. На борту загинув генерал-лейтенант Олександр Отрощенко та шестеро офіцерів штабу Північного флоту Росії.

Про це пишуть росЗМІ та Exilenova+.

Що відомо про генерал-лейтенанта Отрощенка?

Наразі стало відомо, що на борту літака Ан-26, який розбився у Криму, був російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко. Цю інформацію підтверджує керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Отрощенко був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії. Раніше генерал командував 45 армією Військово-повітряних сил Росії та протиповітряною обороною Північного флоту.

Під час польоту його супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту – усі вони також загинули.

До слова, під час катастрофи літака Ан-26 загинули усі хто перебував на борту – семеро членів екіпажу та 22 пасажири. За попередньою причиною, літак розбився через технічну несправність.

Важливо! Росія поступово втрачає свою авіацію й у цьому їй значно допомагають Сили оборони України. Того ж дня удару зазнав надзвуковий винищувач Су-34 під час спроби відбити атаку українських дронів. А декілька днів до цього – оборонці знищили російський гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор". Його атакував FPV-дрон на оптоволокні.

Які деталі інциденту з Ан-26 відомі?

  • 31 березня близько 18:00 за московським часом Міноборони Росії повідомило про втрату зв'язку із військово-транспортним літаком Ан-26. Відомо, що літак здійснював плановий переліт над тимчасово окупованим Кримом.

  • Втім, уже вночі 1 квітня російська влада визнала катастрофу Ан-26. Там заявили, що усі хто був на борту – загинули. 

  • Літак розбився в районі села Куйбишеве Бахчисарайського району в окупованому Криму. У Росії запевняють, що причиною стали технічні несправності.

  • Відомо, що Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак, який призначений для перевезення вантажів, десанту та можливої евакуації поранених.