У Росії вперше прокоментували збиття літака Embraer 190

У Росавіації вперше висловилися про авіакатастрофу з літаком Embraer 190, яка сталася під Актау 25 грудня. Там зазначили, що російська сторона готова співпрацювати з Казахстаном та Азербайджаном для розслідування трагедії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Водночас там ні слова не сказали про причину катастрофи з Embraer 190.

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Що сказали у Росавіації про катастрофу з Embraer 190

Голова Росавіації Дмітрій Ядров, коментуючи авіакатастрофу під Актау, зазначив, що російська сторона негайно повідомила казахських та азербайджанських колег про свою повну та всеосяжну готовність до співпраці з розслідування цієї трагедії.

За словами російського посадовця, необхідно "ретельно та повністю вивірити всі обставини того, що сталося". Він також наголосив, що ситуація в цей день і в цей час в районі аеропорту Грозний "була дуже складною".

Ядров зазначив, що нібито українські бойові безпілотники в цей час робили "атаки на цивільну інфраструктуру у містах Грозний та Владикавказ" та через це в районі аеропорту Грозний вводився режим "Ковьор", що передбачає негайний відхід усіх повітряних суден із зазначеного простору.

Крім того, в районі аеропорту Грозний був густий туман. На висоті 500 метрів було дві спроби посадити літак у воду,

– сказав голова Росавіації.

Він також наголосив, що командирові літака пропонували для посадки інші аеропорти, але той "вирішив прямувати до аеропорту Актау".

"Багато різних обставин, які слід спільно розслідувати. До цієї роботи у співпраці з колегами ми повністю готові", – розповів Ядров.

До слова, джерела в азербайджанському уряді розповіли журналістам, що літак Embraer 190 дійсно був збитий російською ракетою типу "земля – повітря". Співрозмовники також зазначили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити, які надсилав командир борту.