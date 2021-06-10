Записи были перехвачены Службой безопасности Украины 16, 17 июля 2014 года и позже переданы международному следствию. Биллинг телефона Л. Харченко подтверждает основную версию о том, что выстрел был сделан из российского "Бука" в районе Первомайского.

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Снимки со спутника также косвенно на это указывают

Самое главное, что суд ранее отказал стороне подсудимых в дополнительном времени на изучение альтернативных версий трагедии, а именно того, что ракета могла быть запущена с территории подконтрольной Вооруженным силам Украины.

Судья Хендрик Штейнгаус также подтверждает, что по факту рассматривается только одна версия произошедшего, а именно: самолет сбили подконтрольные россиянам террористы с территории, неподконтрольной Украине!

Суд рассматривает только одну версию трагедии / Фото kommersant

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Шаг за шагом удавка Гааги смыкается на шее террористов и тех, кто дал это оружие!