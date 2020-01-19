Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео

Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий двома ракетами у небі над Тегераном вранці 8 січня, загинули усі 176 людей, що перебували на борту.

Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вона триватиме з 13:00 до 19:00. Більше: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців Дивіться відео церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі МАУ: В аеропорту присутній президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці. Із літака винесли труни з тілами 11 загиблих в авіакатастрофі українців. Тіла супроводжують фахівці, які проводили ідентифікацію, судово-медичні експерти, дипломати і посол України в Ірані. В аеропорту зібралися кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ. Перші особи держави зустріли літак із загиблими в авіакатастрофі МАУ українцями / фото Офісу Президента Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном: Пілоти: Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)

Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)

Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот) Бортпровідники: Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна Серед пасажирів також були дві українки : Ольга Кобюк;

Олена Малахова.

Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані: Коротко про катастрофу МАУ в Ірані: Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.

Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагатиме повної компенсації.

Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу Дивіться відео: тіла загиблих українців привезли в Київ