Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео
Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий двома ракетами у небі над Тегераном вранці 8 січня, загинули усі 176 людей, що перебували на борту.
Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вона триватиме з 13:00 до 19:00.
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Дивіться відео церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі МАУ:
В аеропорту присутній президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.
Із літака винесли труни з тілами 11 загиблих в авіакатастрофі українців.
Тіла супроводжують фахівці, які проводили ідентифікацію, судово-медичні експерти, дипломати і посол України в Ірані. В аеропорту зібралися кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ.
Перші особи держави зустріли літак із загиблими в авіакатастрофі МАУ українцями / фото Офісу Президента
Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:
Пілоти:
- Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
- Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
- Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)
Бортпровідники:
- Статнік Катерина Олегівна
- Матьков Ігор Валерійович
- Микитюк Марія Михайлівна
- Лихно Денис Михайлович
- Овчарук Валерія Євгеніївна
- Сологуб Юлія Миколаївна
Серед пасажирів також були дві українки:
- Ольга Кобюк;
- Олена Малахова.
Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу
Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
- Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагатиме повної компенсації.
Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу
Дивіться відео: тіла загиблих українців привезли в Київ