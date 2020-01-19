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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео

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      Церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок авіакатастрофи в Ірані / president.gov.ua

      Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ в Ірані, повернули на Батьківщину. Серед них – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий двома ракетами у небі над Тегераном вранці 8 січня, загинули усі 176 людей, що перебували на борту.

      Церемонія вшанування пам’яті загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ відбудеться в Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вона триватиме з 13:00 до 19:00.

      Більше: Все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців

      Дивіться відео церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі МАУ: 

      В аеропорту присутній президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та інші високопосадовці.

      Із літака винесли труни з тілами 11 загиблих в авіакатастрофі українців.

      Тіла супроводжують фахівці, які проводили ідентифікацію, судово-медичні експерти, дипломати і посол України в Ірані. В аеропорту зібралися кілька тисяч осіб, серед яких родичі загиблих, співробітники авіакомпанії МАУ.

       

      Перші особи держави зустріли літак із загиблими в авіакатастрофі МАУ українцями / фото Офісу Президента

      Українці, які загинули у катастрофі українського літака над Тегераном:

      Пілоти:

      • Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
      • Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
      • Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

      Бортпровідники:

      • Статнік Катерина Олегівна
      • Матьков Ігор Валерійович
      • Микитюк Марія Михайлівна
      • Лихно Денис Михайлович
      • Овчарук Валерія Євгеніївна
      • Сологуб Юлія Миколаївна

      Серед пасажирів також були дві українки:

      • Ольга Кобюк;
      • Олена Малахова.


      Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

      Відео про українців, які загинули в авіатрощі літака МАУ в Ірані:

      Коротко про катастрофу МАУ в Ірані:

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Спочатку в Ірані заявляли про те, що причиною авіатрощі стали технічні проблеми – спалахнули обидва двигуни літака.
      • Проте, після численних заяв світових лідерів та неспростовних доказів, влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагатиме повної компенсації.


      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне/ інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео: тіла загиблих українців привезли в Київ

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Жертви Новини Києва
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