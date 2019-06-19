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      ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Катастрофа МН17: чи озвучать прізвища причетних високопосадовців Кремля

      117 Читать новость на русском
      Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник
      Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник / 24 канал

      Прізвища, які озвучив "Белінгкет" щодо збиття малайзійського літака MH17, ще на етапі розслідування розповсюджували журналісти. Чи будуть повідомлені імена не виконавців, а тих, хто давав добро, дізнавалися у прямому ефірі 24 каналу.

      Гіркін в своє виправдання заявив, що ополченці не збивали той літак. Це абсолютно правильно, бо таке рішення про направлення "бука" на територію України та про відкриття вогню не міг прийняти ні Гіркін, ні командир бригади. Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

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      Співдиректор стерджує, що в такій ситуації може бути зовсім інший рівень покарання, проте це питання часу, яке також залежить від обставин. Зараз позиція Росії абсолютно прогнозована й подальша поведінка також. Цей мем "их там нет" вони й надалі будуть повторювати. Можливе покарання, якщо не головного організатора, то хоч б людей, яких дійсно можна поставити у цій ієрархії значно вище Гіркіна.

      Я б, наприклад, назвав би зв’язок Гіркіна із Сурковим. Тобто це принаймні людина, яка б могла претендувати, бо він був куратор всіх цих подій в Криму та на Донбасі. Тобто він теоретично мав свободу віддавати подібні рішення. Але покарання для нього наступить не раніше, ніж зміна влади в Кремлі,
      – пояснив Олексій Мельник.

      Є два цікавих моменти, на які акцентує Мельник. По-перше, перелік розслідування "Белінгкет" значно довший, адже деяких людей, які вони називають, вже немає вживих. По-друге, на прес-конференції в Нідерланадах прозвучало, що є важливі свідки і уряд Нідерландів застосовує програму їх захисту. 

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      "Тобто є сподівання, що ключові люди таки пішли на співпрацю з правосуддям. І зараз вони повинні бути в безпеці й очевидно, що до них рука Москви навряд чи дотягнеться. Проте Росія буде прибирати тих людей, які потенційно можуть злити інформацію", – додав Мельник.

      катастрофf рейсу MH-17
      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Мельником:

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики MH17 Катастрофа Розслідування
      Джерело: 24 канал
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