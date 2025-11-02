В Естонії помітили російський прикордонний катер під прапором ПВК "Вагнера": вимагають пояснень

В естонській Нарві, яка межує з Росією, прикордонники помітили катер берегової охорони під прапором ПВК "Вагнера". Країна вимагає пояснень від Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Естонії та коментар голови зовнішньодипломатичного відомства країни Маргуса Тсахкни.

Що відомо про інцидент у Нарві?

На річці Нарва на кордоні Естонії та Ленінградської області прикордонники помітили російський катер берегової охорони. На ньому виявили прапор російської приватної військової компанії "Вагнера".

"Вагнер" знову рухається на Москву, чи цього разу починає з Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашого боку виглядає так, ніби вони вже анексували російських прикордонників. Хто знає… МЗС Росії?

– ідеться у повідомленні.

Російський катер на річці Нарва: дивіться відео

Міністр закордонних справ країни Маргус Тскахна назвав це підтвердженням того, що "залізна" система Росії "тріщить" через їхню агресивну війну проти України та тиск з боку західних союзників Києва.

"Ми також можемо підтвердити, що чого б росіяни не намагалися досягти на річці Нарва, це відбувається під нашим пильним оком", – наголосив естонський міністр, коментуючи інцидент з катером.

Що ще відбувалося у цьому районі?