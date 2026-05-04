Загинули 9 росіян, які охороняли Керченський міст, – осінтери про наслідки удару по "Грачонку"

Росіяни могли втратити своїх людей унаслідок удару по одному з катерів. Подія сталася ще 30 квітня.

Про це написав телеграм-канал "КіберБорошно". Аналітики вважають, що є загиблі та поранені.

Які наслідки удару по катеру "Грачонок"?

OSINT-аналітики інформують, що в результаті удару загинули 9 росіян і є двоє поранених. Мова про ураження БЕКами (безекіпажними катерами) патрульного сторожового катера ФСБ "Соболь" і протидиверсійного катера "Грачонок".



Катер проєкту 21980 "Грачонок" / Фото з сайту "Мілітарний"

Цікаво! Головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу розповів, що кінцевий результат ураження не відомий. Але якщо вибухнула вся бойова частина БЕКу, наприклад, 300 кілограмів на Magura V5, то російський катер повністю знищено.

Що офіційно відомо про атаку?

У Військово-морських силах України 30 квітня повідомили: уразили російські катери, які охороняли Керченський міст.

ВМС указали, що серед росіян були безповоротні та санітарні втрати, тобто загиблі та поранені. Але не уточнили кількість.

Ці катери є ключовими одиницями берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами. Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря,

– ідеться в дописі.

Для чого призначений катер "Грачонок"?

У "Мілітарному" зазначили, що це судно розраховане на екіпаж із 6 осіб. Імовірно, на борту були водолази або стрільці для оборони від дронів.

Конструкторське бюро "Вымпел" розробило протидиверсійний катер проєкту 21980 "Грачонок" для цілодобової охорони пунктів базування флоту та об'єктів морської інфраструктури. На борту встановили гідроакустичні комплекси "Кальмар" і станції "Анапа" для моніторингу підводної ситуації та виявлення водолазів-диверсантів,

– сказано в матеріалі.

Власне, "Грачонок" і відповідав за безпеку акваторії довкола незаконно побудованого мосту, який з'єднує окупований Крим із територією Росії.

Він озброєний 14,5-міліметровою кулеметною установкою МТПУ (морська тумбова кулеметна установка), гранатометними комплексами ДП-65А/ДП-64 та переносними зенітно-ракетними комплексами "Игла"/"Верба".

Разом зі знищеним катером у складі Чорноморського флоту Росії є 9 таких катерів. Ще 4 – у Прикордонній службі ФСБ під командуванням Південного федерального округу.