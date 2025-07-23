Катерина Черногоренко йде з посади заступниці міністра оборони

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади. Вона заявила, що це була найскладніша та найвідповідальніша робота в її житті.

А також зазначила, що майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міноборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Катерину Черногоренко.

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Що сказала Черногоренко про свою роботу в Міноборони?

Черногоренко назвала команду Міноборони найкрутішою та зазначила, що вона не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї та втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.

Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору,

– додала вона.

А також підбила підсумки своєї роботи на посаді заступниці міністра оборони. Серед них додаток "Резерв+", який вже має понад чотири з половиною мільйони користувачів, дозволяє оновити дані без ТЦК та дає змогу користуватися електронним військовим документом, який завжди під рукою.