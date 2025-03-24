Не впоралася з болем втрати: у Вінниці померла дружина полеглого воїна Катерина Гнот

У Вінниці попрощалися з волонтеркою Катериною Гнот. У 2024 році вона втратила на війні чоловіка.

Близькі Катерини підозрюють доведення до самогубства. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на подруг Галину Гладуш і Діана Поповецьку.

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У Катерини залишилося двоє маленьких донечок

Катерина Гнот була бровистом, однією із найкращих майстринь у сфери краси у Вінниці та призеркою UBS2021.

Вона активно підтримувала та допомагала ЗСУ. Її чоловік, Сергій Могилевич, загинув 8 листопада 2024 року в Херсоні під час підготовки БпЛА до запуску.

Після смерті коханого Катерина створила петицію та просила присвоїти полеглому воїну звання Героя України. Збір підписів уже завершено. Петиція перебуває на розгляді.

Галина Гладуш у коментарі для "УП. Життя" говорить, що Катерину довели до самогубства. За її словами, поліція уже відкрила кримінальне провадження.

Більше деталей жінка не розповіла з поваги до своєї подруги.

24 березня Катерину поховали на Сабарівському кладовищі у Вінниці. Без мами залишилися двоє маленьких донечок.

Катя, Катюша! Вчора під час поховання близької мені людини вирвала серце своєю дорогою у вічність. Назавжди залишила мені свій голос, погляд, посмішку, всі добрі вчинки, теплі слова, листування, голосові повідомлення. Ця клята війна подарувала її мені та так швидко забрала. Тепер у Вінницю на могилу я вже маю поїхати до чотирьох близьких,

– написала Галина.

А Діана додала, що Катерина "не впоралася з болем втрати".