СБУ викрила українця, звільненого з полону ОРДЛО, на катуванні земляків

Служба безпеки України оголосила про підозру українському громадянину, звільненому з ОРДЛО, якого викрила на катуванні земляків.

Він добровільно вступив до складу незаконного збройного підрозділу, коли перебував у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція" у Донецьку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Разом з іншими учасниками злочинного формування він катував своїх співгромадян, яких там утримували: як цивільних людей, так і полонених військових ЗСУ. Відповідні докази отримала контррозвідка СБУ, зокрема – внаслідок допитів потерпілих.

СБУ та Офіс генпрокурора офіційно не розкривають особу політв'язня. Проте, як повідомляє "Українська правда", їх джерела в правоохоронних органах зазначили, що мовиться про Євгенія Бражнікова.



Ймовірно, оголосили про підозру Євгенію Бражнікову / Скріншот: Українська правда

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника СБУ виявила та вилучила речі та документи, які підтверджують його участь у так званій "ДНР.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.