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      СБУ викрила українця, звільненого з полону ОРДЛО, на катуванні земляків

      -
      Ілюстративне фото / president.gov.ua

      Служба безпеки України оголосила про підозру українському громадянину, звільненому з ОРДЛО, якого викрила на катуванні земляків.

      Він добровільно вступив до складу незаконного збройного підрозділу, коли перебував у тюрмі так званого "МДБ ДНР" на території колишнього заводу "Ізоляція" у Донецьку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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      Разом з іншими учасниками злочинного формування він катував своїх співгромадян, яких там утримували: як цивільних людей, так і полонених військових ЗСУ. Відповідні докази отримала контррозвідка СБУ, зокрема – внаслідок допитів потерпілих.

      СБУ та Офіс генпрокурора офіційно не розкривають особу політв'язня. Проте, як повідомляє "Українська правда", їх джерела в правоохоронних органах зазначили, що мовиться про Євгенія Бражнікова.


      Ймовірно, оголосили про підозру Євгенію Бражнікову / Скріншот: Українська правда

      Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника СБУ виявила та вилучила речі та документи, які підтверджують його участь у так званій "ДНР.

      Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Служба безпеки України Окуповані території Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
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