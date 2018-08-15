Каяття по-японськи: імператор вибачився за Другу світову, а прем'єр-міністр – ні
125-й імператор Японії та синтоїстське божество Акіхіто, який керує країною з 1989 року, у середу, 15 серпня заявив про глибоке розкаяння за дії своєї країни у часи Другої світової війни. Більше на цю тему імператор висловлюватись не планує, адже у квітні 2019 року збирається зректися престолу.
Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна з посиланням на Associated Press.
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Акіхіто висловив надію, що руйнівна війна ніколи не повториться. Відбулося це у Токіо під час церемонії, присвяченій 73-й річниці закінчення Другої світової війни. Імператор традиційно виступає з промовою на цих церемоніях щороку.
Разом з усім нашим народом зараз я віддаю належне всім тим, хто загинув під час війни, і молюся про мир у всьому світі та про продовження розвитку нашої країни,
– розповів імператор.
До слова, у вівторок, 14 серпня, виступав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Він також ушанував пам'ять усіх загиблих, але, на відміну від імператора, відкрито висловлювати розкаяння через дії Японії – не став.
Імператор Японії Акіхіто вибачився за дії Японії у Другій світовій війні
Нагадаємо, що 15 серпня 1945 року імператор Японії Хірохіто визнав беззастережну капітуляцію японських збройних сил, що і стало завершенням Другої світової війни. Формально капітуляцію підписали 2 вересня 1945 року.