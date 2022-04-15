Казахстан відмовився від параду до 9 травня та пояснив причину
Джерело:Tengrinews
У 2022 році Казахстан не проводитиме парад з нагоди Дня Перемоги. Офіційною причиною є економія грошей.
Пояснення того, чому у Казахстані цьогоріч не проводитимуть військовий парад, надали в Міністерстві оборони країни.
Читайте також У Казахстані затримали активістів, які вийшли на мирний протест з прапорами України
Казахстан не проводитиме у 2022 році парад
У відомстві зазначили, що парад на 9 травня не планують проводити, аби зекономити гроші з бюджету, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань.
Пріоритетним є підтримка необхідного рівня боєготовності й мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану, виконання завдань із забезпечення охорони й оборони державних і військових об'єктів,
– зазначили в міністерстві.
Зауважимо, у 2021 році параду з нагоди Дня Перемоги в Казахстані також не організовували. На заваді стала складна ситуація з епідемією коронавірусу.
Зверніть увагу – Що він покаже на 9 травня? Їх всіх вбили, – Цимбалюк про плани Путіна: дивіться відео