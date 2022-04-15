Казахстан відмовився від параду до 9 травня та пояснив причину

У 2022 році Казахстан не проводитиме парад з нагоди Дня Перемоги. Офіційною причиною є економія грошей.

Пояснення того, чому у Казахстані цьогоріч не проводитимуть військовий парад, надали в Міністерстві оборони країни.

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Казахстан не проводитиме у 2022 році парад

У відомстві зазначили, що парад на 9 травня не планують проводити, аби зекономити гроші з бюджету, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань.

Пріоритетним є підтримка необхідного рівня боєготовності й мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану, виконання завдань із забезпечення охорони й оборони державних і військових об'єктів,

– зазначили в міністерстві.

Зауважимо, у 2021 році параду з нагоди Дня Перемоги в Казахстані також не організовували. На заваді стала складна ситуація з епідемією коронавірусу.

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