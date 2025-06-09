У Казані в небо піднявся густий дим: там загорілися цистерни з рідиною

У понеділок, 9 червня, російське місто Казань накрив густий дим від пожежі. Попередньо, масштабне загоряння сталося на одному з заводів воєнно-промислового комплексу ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. У Росії знову пролунала серія вибухів, після чого сталися пожежі.

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Що відомо про пожежу в Казані

Мережею ширяться відео, на яких видно масштабну пожежу неподалік залізниці в російському місті Казань. Густий чорний дим піднявся в небо. Жителі припускають, що там палає пороховий завод.

Над Казанню зранку піднявся чорний дим: відео

Масштабна пожежа почалася біля підприємства в Казані: дивіться відео

Поблизу нього розташовані й склади з озброєнням, яке передається окупантам для атак по українській території.

У МНС повідомили, що на заводі горіли цистерни з розчинником. Пожежу вдалося знешкодити, постраждалих немає.

Горіли цистерни в Казані: відео із соцмереж

У Казані цієї ночі жителі були стривожені. Влада ввела режим "безпілотної небезпеки", а Казанський аеропорт перестав приймати та відправляти рейси. Зранку польоти відновилися.

Пожежа в Казані відбулася після нічної атаки дронів на Росію: відео

До слова, пів ночі в Казані тривала повітряна тривога. У цей час відбувалася атака безпілотників по заводу в Чебоксарах, який працює на потреби російських окупантів. Попередньо, під обстріл потрапив Всеросійський науково-дослідний інститут релестроєння. Наразі підприємство призупинило роботу, адже дрони задали йому ушкоджень.

Також цієї ночі неспокійно було в інших регіонах Росії. Дрони летіли на Воронєжську область, де жителі чули щонайменше про 10 вибухів. Також БпЛА могли долетіти до Самарської та Тамбовської областей, де через таку загрозу оголошували тривогу.

Атака дронів уночі була в містах Викса та Саваслейка Нижегородської області. На аеродромі, який там розташований, стояли літаки, з яких росіяни запускають по Україні ракети. БпЛа змогли вразити дві одиниці авіаційної техніки. Ймовірно, йдеться про літаки МіГ-31 та Су-30/34.