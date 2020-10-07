Російські представники під час засідань Тристоронньої контактної групи завжди намагаються показати, що у цих перемовинах можна обійтись і без них. РФ заявляє, що конфлікт в України саме з псевдореспубліками, а Росія тут ні до чого.

Про це член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. Він зазначив, що такий трюк Росія виконує кожного разу ще з початку створення ТКГ.

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Як виглядає "трюк Росії"

За словами Казанського, Росія весь час намагається показати псевдореспубліки сторонами конфлікту. І хоч офіційно у ТКГ входить лише Росія, Україна та ОБСЄ – країна-агресор приводить з собою так звані ЛНР та ДНР, тобто дає запрошення цим окремим районам, як ствердив учасник ТКГ.

Російські представники – це або Гризлов, або Дмитрієвський – вони намагаються максимально самоусунутись. Перед собою висувають представників так званих ЛНР та ДНР та кажуть, щоб ми розмовляли, бо у нас з ними нібито конфлікт,

– сказав Казанський.

"Вони постійно вдають, що ми маємо домовлятись з ними. Так, ми змушені вести з ними теж діалог, але вони не є стороною. Росія періодично вдається до такого трюку", – запевнив він.

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Представник української делегації у ТКГ розповів, що засідання відбувається через відеозв'язок. Коли зустріч розпочинається, російський представник каже, що у нього проблеми зі зв'язком. Він переконує, що засідання варто починати без нього.

"Ми кажемо, що так не розмовляємо, тоді чекаємо їх 15 – 20 хвилин. Представники ОБСЄ дзвонять їм, "виколупують" звідти, і вони тоді починають розмовляти. Вони постійно до цього вдаються і я був до цього готовий. Росіяни саме так і поводяться", – зауважив Казанський.