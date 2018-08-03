Кендіс Сванепул показала підтягнуту фігуру після жорсткої критики: фото

Знаменита південноафриканська модель, "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка напередодні вдруге народила дитину, продемонструвала чудову фігуру у бікіні.

Майже через два тижні після народження дитини, у липні супермодель піддалася гучній критиці "хейтерів" у соціальних мережах за неідеальні форми тіла. Тоді Кендіс заявила, що світ сьогодні занадто вибагливий до жінок і вона має право дозволити собі не бігти відразу у спортзал, а насолодитись материнством.

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Однак папараці днями встигли сфотографувати модель на пляжі Еспіріту-Санту в Бразилії. Кендіс Сванепул значно схудла і продемонструвала підтягнуту фігуру.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@candiceswanarmy) 1 Сер 2018 р. о 5:40 PDT

Допис, поширений Candice Swanepoel (@candiceswanarmy) 31 Лип 2018 р. о 4:03 PDT

Нагадаємо, що 29-річна модель вдруге стала мамою 19 червня. Модель та її партнер Херманн Николи виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.