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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Кендіс Сванепул показала підтягнуту фігуру після жорсткої критики: фото

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Фото з відкритих джерел

Знаменита південноафриканська модель, "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка напередодні вдруге народила дитину, продемонструвала чудову фігуру у бікіні.

Майже через два тижні після народження дитини, у липні супермодель піддалася гучній критиці "хейтерів" у соціальних мережах за неідеальні форми тіла. Тоді Кендіс заявила, що світ сьогодні занадто вибагливий до жінок і вона має право дозволити собі не бігти відразу у спортзал, а насолодитись материнством.

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Однак папараці днями встигли сфотографувати модель на пляжі Еспіріту-Санту в Бразилії. Кендіс Сванепул значно схудла і продемонструвала підтягнуту фігуру.

Кендіс Сванепул

Кендіс Сванепул

Кендіс Сванепул

Нагадаємо, що 29-річна модель вдруге стала мамою 19 червня. Модель та її партнер Херманн Николи виховують старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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