Керівник штабу розповів про політтехнології "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" не має єдиного політтехнолога, а саму передвиборну кампанію партійці позиціонують як третій тур виборів Володимира Зеленського.

"Ми – нова політсила, у нас такого немає. Немає потреби, щоб якийсь політтехнолог щось придумував", – розповів в інтерв’ю "Українській правді" голова штабу "Слуги народу", №7 у списку партії Олександр Корнієнко.

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Він зауважив, що у партії гнучка командна робота і "якщо брати по навичках" то політтехнологом можна вважати самого Корнієнка, однак зараз він займається управлінською та представницькою діяльністю.

При цьому він зазначив, що ідея логотипу та кольорів партії належить співробітникам Діджитал-відділу.

"Це запропонував Михайло Федоров і його Діджитал-відділ, вони займаються брендування", – зауважив політик.

Серед іншого, Корнієнко сказав, що він та його однопартійці сприймають парламентську передвиборну гонку як продовження президентської кампанії.

"Нам треба завершити перемогу. У нас є нокдаун, але нокауту немає. Тому для нас вибори в парламент – це фактично третій тур", – заявив глава штабу.

Корнієнко наголосив, що для реалізації усіх обіцянок президенат, потрібно мати свою більшість в парламенті, це потрібно для ефективної і злагодженої роботи. Саме тому це фактично розширена президентська програма орієнтована на інструменти, якими володіє Верховна Рада.

Що відомо про партію "Слуга народу"?Голова партії – радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше політсилу очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми. Детальну програму політсили читайте за посиланням.