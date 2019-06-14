В партії "Слуга народу" назвали своїх союзників і з ким не планують співпрацю

Партія "Слуга народу" не сприймає жодну зі старих політсил за своїх союзників. А з партією "Голос" Святослава Вакарчука політсила – "за одне і теж". "Слуга народу" перетинається з "Голосом" у деяких регіонах на заході і трохи в Києві.

"Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те ж. От на сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя", – розповів в інтерв’ю "Українській правді" голова штабу "Слуги народу", №7 у списку партії Олександр Корнієнко.

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Проте можливість створення коаліції з "Голосом" ще треба обговорювати, зауважив він.

"Треба обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, тому що не все зрозуміло", – сказав Корнієнко.

При цьому можливий і союз із партією "Сила і честь" Ігоря Смешка.

"Смешка можна віднести до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти", – зазначив голова штабу "Слуги народу".

Позиція "Слуги народу" щодо старих сил, наприклад, "Опозиційного блоку", "Опозиційної платформи – За життя" і "Батьківщини", а саме не утворювати з ними союзу, не змінилася.

"Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція у партії зберігається", – запевнив Корнієнко.

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Що відомо про партію "Слуга народу"? Голова партії – радник президента Володимира Зеленського – Дмитро Разумков. Раніше політсилу очолював Іван Баканов – заступник голови СБУ та екс-юрист "Кварталу 95". Керівник виборчого штабу партії – Олександр Корнієнко. У фінансуванні передвиборчої кампанії партія спиратиметься на грошову допомогу фізичних та юридичних осіб, які надають невеликі суми. Детальну програму політсили читайте за посиланням.