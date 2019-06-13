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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Які партії можуть приєднатися до коаліції: нові обличчя у Верховній Раді

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      Більше половини нових обличь. У наступному скликанні Верховної Ради рідкістю будуть зашкарублі політики. Їхнє місце займуть актори, співаки та громадські активісти. Експерти прогнозують, що парламент оновиться щонайменше на 60%.

      Відповідно до останнього соціологічного дослідження, до Верховної Ради дев’ятого скликання 134 мандати отримає "Слуга народу", 30 – "Опозиційна платформа – За життя", 22 – "Європейська солідарність", "Батьківщина" – 21 та 18 – "Голос".

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      Це лише за партійними списками. Ще 199 місць займуть депутати-мажоритарники. Експерти припускають, що після виборів парламент оновиться щонайменше на 60%.


      Результати соціологічного дослідження

      "Не виключено, що буде доволі така велика зміна людей і за мажоритарними округами", – розповів директор програми Рада USAID Ігор Когут.

      В більшості партій, які долають 5% бар'єр, немає старих облич. Частково оновилася навіть партія Петра Порошенка "Європейська солідарність". Не піддалися сучасним тенденціям лише в "Опозиційні платформі – За життя" та "Батьківщині".

      Запит на оновлення є. Суспільство хоче нових політиків та бажає бачити нові обличчя. Але от за якістю нових облич, то треба бути уважним,
      – заявив політолог Тарас Семенюк.

      Більшість кандидатів в нардепи раніше не мали жодного стосунку до політики. Директор програми Рада USАID Ігор Когут впевнений, що це не головна проблема. Адже нардепам допомагатиме апарат Верховної Ради.

      Ігор Когут
      Ігор Когут

      Натомість найголовніше позбутися політичного впливу, який домінував останні роки в парламенті. А він залежатиме від того, якою буде коаліція. Очевидно, що більшість навколо себе формуватиме "Слуга народу". 

      Так виглядає, що в коаліцію зі "Слугою народу" дуже хоче Юлія Тимошенко. Очевидно претендуючи на посаду прем'єр-міністра,
      – розповів політолог Михайло Басараб

      Якщо депутатів "Батьківщині" не вистачить для більшості, до коаліції може приєднатися "Сила і честь" Смешка, якщо пройде до парламенту. Ймовірно, що Смешко стане Головою Верховної Ради.

      Ігор Смешко
      Ігор Смешко

      Точно не запросять до коаліції "Опозиційну платформу – За життя". І малоймовірно, що до більшості Зеленського приєднається "Європейська солідарність" та "Голос".

      Може бути і ситуація, в якій не вдасться сформувати коаліцію. Попри те, що буде явний фаворит, але всім іншим буде запропоновано неприйнятні умови,
      – пояснив політолог Михайло Басараб.

      Але у "Слуги народу" амбіції більші – сформувати коаліцію без інших фракцій, тобто отримати на виборах щонайменше 226 мандатів. І самостійно формувати уряд та призначати прем'єра без участі інших парламентських сил.

      Які партії проходять у Раду
      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Ігор Смешко Володимир Зеленський Новини політики Слуга народу Опозиційна платформа За життя Партія Голос Європейська солідарність Партія Сила і честь ВО Батьківщина Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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