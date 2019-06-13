Заробітна плата народних депутатів: чому планують підвищити

Дорогі автомобілі, відпочинки на шикарних курортах, колекції вин та картин. Чи може все це дозволити собі українець на зарплату? Коли дивишся на життя народних обранців, постає питання – скільки ж заробляють депутати, аби все це мати? Журналісти 24 каналу з'ясовували, яка середня зарплата депутатів та скільки їм потрібно, аби перестати красти.

Народні обранці отримують у середньому від тисячі доларів. Аби депутатам та чиновникам вистачало, окрім бюджетних коштів, грошима можуть допомогти однопартійці.

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Нечисті на руку обранці за купюри у конвертах голосують відповідно до думки партії, а не за власними переконаннями. Хоча, традиційно, нові претенденти на крісло у Раді обіцяють так не робити.

У Кабміні схожа фінансова ситуація. Офіційна зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана менша за заробіток досвідченого айтішника. За травень 2019 року урядовець з усіма виплатами отримав трошки понад 30 тисяч гривень.



Володимир Гройсман

Якою має бути гідна зарплата для чиновника – по-філософськи дають відповідь у Міністерстві соціальної політики.

Люди, які оперують, або є розпорядниками коштів на мільярди гривень, то повинні отримувати зарплату таку, щоб у них не було, як в пісні у Сліпакова: "Мимо меня протекает финансов огромный поток, я себе позволяю из потока сделать глоток",

– заявив Міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Українські економісти стверджують, що варто йти на непопулярні кроки – зарплатню депутатам і чиновникам слід підвищити у 4-5 разів. Аби в політику хотіли йти дійсні професіонали. І їх важко було спокусити винагородою за проштовхування потрібних рішень.

Стежити за статками держслужбовців мали б антикорупціонери. Та поки такого механізму в Україні фактично не існує. У лютому 2019 року суд визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення, а нову Верховна Рада ще не ухвалила. Тому, якщо депутат сам не вийде і не скаже, що він бере гроші у конверті, довести це майже неможливо.

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Високооплачуваною робота держслужбовця вважається у всіх країнах ЄС. Їх зарплата більша, аніж середні заробітки громадян. Так, наприклад в Італії платня депутата близько 14 тисяч євро на місяць, коли звичайний італієць має 2,5 тисячі євро. Хоча слід сказати, що і рівень корупції у Європі значно менший, аніж в Україні.