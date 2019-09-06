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      Керівник "Укрзалізниці" перейшов на особистості, але я так робити не буду, – Криворучко

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      Олександр Криворучко
      Олександр Криворучко / 112.ua

      Глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко відреагував на інтерв’ю керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

      "У своєму останньому інтерв'ю керівник "Укрзалізниці" пан Євген Кравцов удостоїв мене своєю увагою. Людина, що відповідає за одне з найбільших держпідприємств, великий фахівець галузі (принаймні судячи з рівня його заробітної плати в розмірі майже мільйон гривень на місяць) перейшов на особистості, висловившись про мій непрофесіоналізм. Нічого путнього при цьому сказано не було. Зі свого боку переходити на особистості не буду", – написав Криворучко на своїй сторінці у Facebook.

      Він розібрав інтерв’ю Кравцова та висловив свою позицію щодо основних питань. Глава асоціації власників вагонів зазначив, що стратегія "Укрзалізниці" носить виключно декларативний характер – немає конкретних цифр і показників, тому очікувати.

      Щодо виходу на IPO, то Криворучко написав, що складається враження, що попередні кілька років управління "Укрзалізницею" зводилися саме до зниження вартості покупки акцій компанії для потенційного іноземного інвестора.

      Рік за роком ми спостерігаємо зниження фактичного обсягу перевезень, мізерний прибуток, постійні корупційні скандали і регулярні новини у всіх засобах масової інформації про застарілі основні фонди. У такій ситуації я слабо вірю в те, що акції компанії можна буде вигідно продати, 
      – написав він.

      З 2017 року тарифи в УЗ зросли майже на 30%. Вперше за довгий час компанія показала прибуток, але, як зазначає Криворучко, це відбулось не тому, що стали возити більше вантажів, або поліпшили операційну ефективність, а тому, що тарифи підвищувалися вже двічі і на цьому менеджмент навряд чи збирається зупинятися.

      Також він згадав про контракт "Укрзалізниці" з General Electric на мільярд гривень. Адже все закінчилось лише невеликою партією локомотивів.

      Не обійшлось і без згадки про пасажирські перевезення і їх якість.

      "Думаю, ви погодитеся зі мною, що якість і швидкість нашого пасажирського з/д сполучення залишає бажати кращого. В УЗ розглядають питання покращення сполучення Києва з містами в радіусі двісті кілометрів, а також скорочення часу поїздки до Харкова та Львова. І такі плани – це звичайно добре. Але за два роки в цьому напрямку нічого зроблено не було", – написав глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
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