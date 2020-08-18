Керівництво ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для перемовин з владою
Керівництво ОБСЄ: голова уряду Албанії Еді Рама та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь. Вони мають намір провести перемовини з владою та протестувальниками.
Головування ОБСЄ уважно стежить за ситуацією в Білорусі. Представники організації занепокоєні, оскільки Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини не могло спостерігати за проведенням президентських виборів у Білорусі та застосуванням сили проти мирних демонстрантів. Про це повідомили на сайті організації.
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В Білорусі потрібен відкритий та конструктивний діалог. ОБСЄ готова підтримати це та співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами,
– зазначили в повідомлені.
Офіційну пропозицію щодо візиту керівництва ОБСЄ вже надіслано до уряду Білорусі.
Що відбувається в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко, незадоволені білоруси вийшли на мирні демонстрації. За даними незалежних екзитполів, які провели активісти Білорусі, на виборах перемогла Світлана Тихановська. Вона здобула понад 70% голосів.
- Протести перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці били людей, стріляли по них та затримували.
- Країни ЄС, Канада, Велика Британія, США не визнали результати виборів та засудили насильство проти мітингувальників.
- З 11 серпня у Білорусі триває всенародний страйк. Тисячі співробітників саботують роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- 16 серпня на марш "За свободу" у Білорусі вийшли близько 400 тисяч людей.