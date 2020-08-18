Керівництво ОБСЄ: голова уряду Албанії Еді Рама та міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь. Вони мають намір провести перемовини з владою та протестувальниками.

Головування ОБСЄ уважно стежить за ситуацією в Білорусі. Представники організації занепокоєні, оскільки Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини не могло спостерігати за проведенням президентських виборів у Білорусі та застосуванням сили проти мирних демонстрантів. Про це повідомили на сайті організації.

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В Білорусі потрібен відкритий та конструктивний діалог. ОБСЄ готова підтримати це та співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами,

– зазначили в повідомлені.

Офіційну пропозицію щодо візиту керівництва ОБСЄ вже надіслано до уряду Білорусі.

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