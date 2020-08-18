У Конгресі Сполучених Штатів засудили позицію Володимира Путіна щодо підтримки влади Білорусі. Президент Росії заявляв, що держава готова надати сусідніх країні допомогу, зокрема й військову, "для забезпечення безпеки" на тлі протестів.

Конгресмени підтримали протестувальників у Білорусі

Заяву у відповідь на слова Путіна щодо військової підтримки Білорусі зробили голова комітету в закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліот Енгель та старший республіканець комітету Майкл Маккол.

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Конгресмени висловили свою підтримку білоруським протестувальникам.

Ми підтримуємо білорусів, які продовжують користуватися своїм правом на протест і вимагають вільну, демократичну країну. Їхні голоси повинні бути почуті,

– йдеться в заяві.

У Конгресі закликали захистити право Білорусі визначати своє майбутнє.

Та не дозволити Кремлю втручатися

Там також зазначили, що Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни.

Ми беззастережно засуджуємо безрозсудну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі,

– наголосили конгресмени.

Вони звернулися до адміністрації президента США з проханнями

продовжувати відкидати агресію Москви;

працювати разом з європейськими союзниками для підтримки білоруського народу;

вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів;

засудити надмірне застосування сили білоруською владою;

захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати своє майбутнє.

Нагадаємо, 15 серпня під час телефонної розмови Лукашенко і Путін обговорили ситуацію в Білорусі і зміцнення союзницьких відносин. Президент Білорусі заявив, що його лідер РФ надасть усю необхідну допомогу.

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