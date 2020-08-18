У США засудили готовність РФ до військового втручання у справи Білорусі
У Конгресі Сполучених Штатів засудили позицію Володимира Путіна щодо підтримки влади Білорусі. Президент Росії заявляв, що держава готова надати сусідніх країні допомогу, зокрема й військову, "для забезпечення безпеки" на тлі протестів.
Конгресмени підтримали протестувальників у Білорусі
Заяву у відповідь на слова Путіна щодо військової підтримки Білорусі зробили голова комітету в закордонних справах Палати представників Конгресу США Еліот Енгель та старший республіканець комітету Майкл Маккол.
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Конгресмени висловили свою підтримку білоруським протестувальникам.
Ми підтримуємо білорусів, які продовжують користуватися своїм правом на протест і вимагають вільну, демократичну країну. Їхні голоси повинні бути почуті,
– йдеться в заяві.
У Конгресі закликали захистити право Білорусі визначати своє майбутнє.
Та не дозволити Кремлю втручатися
Там також зазначили, що Кремль намагається підірвати незалежність і суверенітет ще однієї європейської країни.
Ми беззастережно засуджуємо безрозсудну пропозицію президента Росії Володимира Путіна забезпечити військову підтримку режиму Лукашенка в Білорусі,
– наголосили конгресмени.
Вони звернулися до адміністрації президента США з проханнями
- продовжувати відкидати агресію Москви;
- працювати разом з європейськими союзниками для підтримки білоруського народу;
- вимагати звільнення тисяч затриманих мирних демонстрантів і політв'язнів;
- засудити надмірне застосування сили білоруською владою;
- захистити суверенне право Білорусі самостійно визначати своє майбутнє.
Нагадаємо, 15 серпня під час телефонної розмови Лукашенко і Путін обговорили ситуацію в Білорусі і зміцнення союзницьких відносин. Президент Білорусі заявив, що його лідер РФ надасть усю необхідну допомогу.
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Протести у Білорусі: основне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримані.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.