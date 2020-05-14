Керівництво Одеської митниці організувало корупційну схему: їх спіймали на гарячому – фото

СБУ підозрює керівництво Одеської митниці в організації масштабної корупційної схеми. Начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ" заробляли на розмитненні товарів.

Для махінацій керівники двох постів Одеської митниці вигадали схему, інформує пресслужба СБУ.

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В оборудку були залучені начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ",

– йдеться у повідомленні.

Як реалізовували схему

У порту "Одеса" з кожного контейнеру для доставки вантажів на внутрішню митницю без додаткового контролю вимагали 100 доларів.

для доставки вантажів на внутрішню митницю без додаткового контролю Якщо компанія-імпортер погоджувалася на таке, її вносили у список. Надалі контейнери компанії за обумовлену платню безперешкодно проходили митний контроль.

на таке, її вносили у список. Надалі контейнери компанії за обумовлену платню безперешкодно проходили митний контроль. Після цього свою роль починав виконувати посадовець посту "Чорноморськ". Він перешкоджав компаніям у розмитненні товарів через затягування їхнього оформлення.

товарів через затягування їхнього оформлення. Однак пропонував вихід – допомогу імпортерам у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та фіктивною.

– допомогу імпортерам у заниженні вартості задекларованих вантажів. Вартість "платежу" становила від 200 до 4 тисяч доларів. Частину грошей віддали безпосередньо керівництву Одеської митниці.

Як правоохоронці розкрили схему

Правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми хабаря у сумі 800 доларів. А тоді затримали начальника відділу митного посту "Чорноморськ" після одержання чергового хабаря – у сумі 1,3 тисячі доларів.

– у сумі 1,3 тисячі доларів. Наразі тривають слідчі дії , вирішують питання повідомлення про підозру учасникам схеми та обрання міри запобіжного заходу.

, вирішують питання повідомлення про підозру учасникам схеми та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряють причетність до оборудки інших працівників митниці та правоохоронців.

Затримання начальника відділу митного посту "Чорноморськ": фото ДБР та СБУ

Зверніть увагу! Напередодні СБУ затримала начальника Одеської митниці Михайла Грибанова. Він працював на посаді лише два місяці. За даними слідства, митник та його спільники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів.