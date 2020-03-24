Кернес подав декларацію з мільйонними доходами та елітними годинниками

Міський голова Харкова Геннадій Кернес подав декларацію про своїй доходи за 2019 рік. У ній Кернес вказав, що за рік заробив понад 20 мільйонів гривень.

Згідно з декларацією Кернеса, чиновник заробив 1,152 мільйона гривень на посаді міського голови, ще 18,9 мільйона гривень – дивіденди від компанії "Фінекс-Капітал".

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Кернес також задекларував близько 9 тисяч гривень відсотків від депозитів.

Готівкою міський голова зберігає 64 мільйони гривень, а в банках має депозити на загальну суму близько 17 мільйонів гривень та понад 17 тисяч доларів.

Щодо майна, то Кернес має 11 елітних наручних годин, вартість яких не вказана. Володіє посадовець також візком для людей з інвалідністю вартістю понад 100 тисяч гривень.

Щодо житла, то Кернес орендує 7 квадратних метрів у будинку в Харкові та кімнату площею 57,3 квадратних метра в готелі "Національ".

Серед активів Кернеса в декларації вказані акції "Харківобленерго", "Харьковэнергосбыта", а також 7000 інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" вартістю 7 мільйонів гривень.

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За 2019 рік міський голова Харкова витратив 1,8 мільйона гривень на медичні послуги в Німеччині.