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      Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за перейменування проспекту на маршала Жукова

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      Геннадія Кернеса можуть притягнути до відповідальності, якщо він підпише рішення про перейменування проспекту в Харкові на ім'я маршала Жукова
      Геннадія Кернеса можуть притягнути до відповідальності, якщо він підпише рішення про перейменування проспекту в Харкові на ім'я маршала Жукова / 24 канал

      Перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові на – маршала Георгія Жукова відбулося всупереч чинному законодавству. При цьому чинне законодавство не передбачає колективної відповідальності Харківської міської ради за такі протизаконні рішення.

      Про це в коментарі 24 каналу розповів директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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      Натомість, якщо рішення підпише міський голова Харкова Геннадій Кернес, то він відповідатиме за порушення закону. Зокрема, настає кримінальна відповідальність – від 5 до 10 років ув’язнення.

      Ми чекаємо, чи піде на цей безпардонно антизаконний крок Кернес. Якщо Кернес підпише це рішення міськради, тоді ми звертатимемось до правоохоронних органів щодо притягнення його до відповідальності за порушення закону. А рішення про перейменування проспекту оскаржуватимемо 
      – розповів В’ятрович.

      19 червня Харківська міська рада розглянула і підтримала перейменування проспекту Петра Григоренка на – Георгія Жукова. За це рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.

      За перейменування проспекту на честь кривавого радянського маршала агітував сам Кернес. Він заявив про підтримку двох відповідних петицій, які у травні зареєстрували на сайті міськради. Ці петиції також вимагали прибрати з площі Свободи волонтерський намет "Все для перемоги". Обидві петиції набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

      Проти повернення проспекту імені Жукова виступили громадські активісти. Зокрема, вони пікетували з'їзд партії "Довіряй ділам" Кернеса і мера Одеси Геннадія Труханова та знесли бюст Жукову, розташований на проспекті Григоренка.

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      Чому перейменування проспекту на ім’я Жукова порушує закон? Це рішення порушує закон про декомунізацію, який діє в Україні з 2015 року. Повна назва закону – "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

      Хто такий Георгій Жуков?

      Радянський полководець, Маршал СРСР, який найбільше прославився в період Другої світової війни. Зокрема, він був одним з керівників штурмом Берліна та підписання капітуляції Німеччиною.

      Воєнна тактика Жукова часто приводила до неймовірним втрат серед військових, він був досить жорстоким і ухвалював вироки про масові розстріли власних офіцерів.

      Жуков також керував сумнозвісними ядерними навчаннями на Тоцькому полігоні у 1954 році з використанням ядерної зброї та за участю 45 тисяч військових. Після цих навчань з усіх учасників живими залишилися трохи більше 2 тисяч.

      Жуков Сталін історія СРСР фото
      Сталін і Жуков / Фото fakty.ua

      Ядерні навчання були варварським етапом підготовки до наступальної Третьої світової війни: танковий кидок до Рейну і Ла-Маншу через смугу, очищену від солдатів НАТО атомними ударами, а вже в Римі, Парижі та Бордо танкісти могли повмирали покотом від отриманого опромінення, як пожежники в серіалі "Чорнобиль", і їм на заміну прислали б нововідмобілізованих.

      Після Другої світової війни довкола Жукова переважно в Росії сформувався культ "Маршала Перемоги", зокрема завдяки великій шані офіцерів та генералів, які були зобов'язані маршалу власною кар'єрою.

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      Теги: Новини України Новини політики СРСР Декомунізація Новини Харкова Замах на Кернеса Володимир В'ятрович Законодавство
      Джерело: 24 канал
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