Нещодавно журналісти отримали документи, які доводять, що понад 2 роки тому на МЗС Угорщини було здійснено масштабну хакерську атаку. За попередньою інформацією, до їх рук могла потрапити дуже ціна інформація.

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В Угорщині брехали, коли називали атаку на МЗС вигадкою

У березні 2022 року на МЗС Угорщини було здійснено масштабну кібератаку, втім, кілька політиків з керівної партії заперечували цей інцидент. Нещодавно до рук ЗМІ потрапили документи, які доводять, що атака на відомство все ж була і про неї були обізнані.

Фрагмент документа, який потрапив в ЗМІ / Фото 444.hu

За інформацією ЗМІ, ще у вересні 2021 року головний начальник Національної служби безпеки, який відповідав за технічну безпеку інших відомств, передав доповідь із оцінкою стану цифрової інфраструктури МЗС.

В ньому йшлося про те, що електронна пошта, сервери і принаймні частина пристроїв, що були залучені у процесах ідентифікації користувачів, виявились скомпрометованими. Зокрема, облікові записи адміністраторів з найвищим рівнем доступу.

З технічного опису з'ясовується, що хакери могли бачити листи, файли, персональні дані співробітників МЗС та багато іншої інформації.

Також автор доповіді вказав на те, що кібератака може бути пов'язаною з групами АРТ 28, які пов'язані із російським ГРУ, та АРТ 29, яка пов'язана із ФСБ.

Не так давно журналісти знову запитали очільника МЗС Петера Сійярто про кібератаку дворічної давності, на що він спочатку відповів, що він нічого не знає про цю ситуацію. Втім, далі журналісти розповіли йому, що вони мають у своєму розпорядженні доповідь, тоді Сійярто висловив впевненість, що компетентні відомства зробили усе необхідне для того, щоб усунути загрозу. Також очільник відомства поставив під питання, чи у легальний спосіб ЗМІ вдалося отримати документ.

За словами журналістів, вони перевірили свої джерела та автентичність документа і з'ясували, що він не підпадає під дію законодавства про захист засекречених документів.

Українські хакери знищили дата-центр російського ВПК

Українським хакерам вдалося завдати масштабної кібератаки по дата-центру російського ВПК. Джерела в українських спецслужбах розповіли, що у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше ніж 10 тисяч юридичних осіб з Росії.

Зокрема, серед них були підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

"Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН"" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон", – пояснили джерела.

Повідомляється, що це була спільна операція української хакерської групи "BLACKJACK" з кібердепартаментом СБУ. Їм вдалося утилізувати понад 300 Терабайтів даних.