Недавно журналисты получили документы, которые доказывают, что более 2 лет назад на МИД Венгрии была осуществлена масштабная хакерская атака. По предварительной информации, в их руки могла попасть очень ценная информация.

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В Венгрии врали, когда называли атаку на МИД выдумкой

В марте 2022 года на МИД Венгрии была осуществлена масштабная кибератака, впрочем, несколько политиков из правящей партии отрицали этот инцидент. Недавно в руки СМИ попали документы, которые доказывают, что атака на ведомство все же была и о ней были осведомлены.

Фрагмент документа, который попал в СМИ / Фото 444.hu

По информации СМИ, еще в сентябре 2021 года главный начальник Национальной службы безопасности, который отвечал за техническую безопасность других ведомств, передал доклад с оценкой состояния цифровой инфраструктуры МИД.

В нем говорилось о том, что электронная почта, серверы и по крайней мере часть устройств, которые были вовлечены в процессах идентификации пользователей, оказались скомпрометированы. В частности, учетные записи администраторов с самым высоким уровнем доступа.

Из технического описания выясняется, что хакеры могли видеть письма, файлы, персональные данные сотрудников МИД и много другой информации.

Также автор доклада указал на то, что кибератака может быть связана с группами АРТ 28, которые связаны с российским ГРУ, и АРТ 29, которая связана с ФСБ.

Не так давно журналисты снова спросили главу МИД Петера Сийярто о кибератаке двухлетней давности, на что он сначала ответил, что он ничего не знает об этой ситуации. Впрочем, далее журналисты рассказали ему, что они располагают докладом, тогда Сийярто выразил уверенность, что компетентные ведомства сделали все необходимое для того, чтобы устранить угрозу. Также глава ведомства поставил под вопрос, легальным ли способом СМИ удалось получить документ.

По словам журналистов, они проверили свои источники и подлинность документа и выяснили, что он не подпадает под действие законодательства о защите засекреченных документов.

Украинские хакеры уничтожили дата-центр российского ВПК

Украинским хакерам удалось нанести масштабную кибератаку по дата-центру российского ВПК. Источники в украинских спецслужбах рассказали, что в облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юридических лиц из России.

В частности, среди них были предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты.

"Среди них: "Уральский завод гражданской авиации", "НПП "РУБИН"" (входит в состав холдинга "Росэлектроника"), "Уральский завод спецтехники", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснефть, "Норильский никель", Ростелеком, Телеком, Мегафон", – пояснили источники.

Сообщается, что это была совместная операция украинской хакерской группы "BLACKJACK" с кибердепартаментом СБУ. Им удалось утилизировать более 300 терабайт данных.