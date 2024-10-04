В результаті операції кіберфахівців ГУР МО було атаковано низку ворожих онлайн-ресурсів. Так, було атаковано ті онлайн-ресурси, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в Росії.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

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Атаковано ресурси постачальників російської армії

Як повідомляє джерело у воєнній розвідці, внаслідок операції, зокрема було отримано дані до ресурсу okrug.ru, які є постачальниками військового спорядження та уніформи для Міноборони Росії (Повітряно-космічні сили Росії, Сухопутні війська Росії, Військово-морський флот Росії).

Також було атаковано ресурси vashhotel.ru, зокрема отримано доступ до даних користувачів, зокрема російських військовослужбовців, які бронюють житло на території Росії.

Крім цього, уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки. Усі вказані ресурси здійснюють діяльність в інтересах країни-агресорки та сприяють окупаційній армії Росії.

Додамо, що також внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах з'явилося зображення сови над знешкодженим агресором.

Кіберкорпус ГУР атакував ресурси постачальників армії Росії / Фото джерел 24 Каналу в ГУР