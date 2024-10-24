В ЗСУ може бути створений ще один рід військ: чим він займатиметься

В Україні можуть створити ще один рід військ. Так, В Силах оборони України обговорили питання створення Кіберсил у структурі Збройних Сил України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в четвер, 24 жовтня. Там пояснили, що дозволить створення Кіберсил, як окремого роду сил.

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Створення Кіберсил в структурі ЗСУ

Створення Кіберсил, як окремого роду сил, дозволить:

значно посилити спроможності українського війська,

забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектру завдань в кіберпросторі, що, на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом.

В Генштабі ЗСУ розповіли, що проєкт Концепції створення Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України обговорили представники Сил оборони України, народні депутати – представники Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки, й експерти. Робоча зустріч відбулася під головуванням начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що учасники засідання розглянули основні положення проєкту Концепції з урахуванням досвіду створення та функціонування Кібервійськ провідних країн світу.

Окрім того, проаналізували досвід застосування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони України у кіберпросторі в ході відсічі повномасштабної збройної агресії Росії проти України, визначили основні завдання та функції Кіберсил відповідно до розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони щодо дій у кіберпросторі.