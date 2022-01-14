Кібертака на держсайти України: у Мінцифри та Дії повідомили перші результати розслідування
Джерело:телеграм Дії
Пресслужба Дії увечері 14 січня оприлюднила перші результати розслідування. Вочевидь відбулася відбулася так звана supply chain attack – атака через ланцюжок поставок.
Розслідування проводять Держспецзв'язок, СБУ та Кіберпол. У Дії наголосили, що фахівці разом з командами міністерств та відомств уже відновили роботу більшості сайтів.
Зауважте СБУ розслідує причетність Росії до кібератак: поліція відкрила справу
Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали внаслідок атаки,
– мовиться у повідомленні.
Витоку персональних даних не було
У Дії розповіли, що загалом атакували понад 70 держресурсів. З них 10 – зазнали несанкціонованого втручання. Водночас, на щастя, контент сайтів не змінили. Витоку персональних даних не було.
Важливі ресурси, зокрема, портал Дію, відключили з ініціативи СБУ. Це зробили, аби не допустити поширення атаки. Тим часом додаток Дія працює у штатному режимі.
Заява Федорова
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що день був непростим. Водночас витоку персональних даних не було й не могло бути.
"Це явна активізація кібер-фронту і наша команда частково перекине сили з розвитку державних послуг на допомогу відповідальним органам у напрямку побудови системи кібербезпеки", – заявив політик.
Він подякував усім службам, правоохоронцям та партнерам.
Найгучніші хакерські атаки в історії України: дивіться відео
Допис Дії:
Держспецзв'язок, СБУ та Кіберпол встановили, як хакери зламали сайти держустанов
Наші фахівці разом з командами міністерств і відомств уже відновили роботу більшості сайтів.
Загалом атакували понад 70 держресурсів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання. Контент сайтів при цьому змінено не було та витоку персональних даних не відбулося.
За ініціативи СБУ було відключено важливі державні ресурси, зокрема і портал Дія. Це було необхідно для локалізації проблеми та щоб не допустити поширення атаки. Мобільний застосунок Дія працював та працює в штатному режимі.
Зараз ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що відбулася так звана supply chain attack — атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали внаслідок атаки.
Упродовж вихідних фахівці продовжать розслідування, щоб встановити його замовників і відповідальних за кібератаку.