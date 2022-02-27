Кібервійна проти Росії: хакери зламали пропагандистські канали

Група хакерів Anonymous, яка оголосила кібервійну Росії, продовжує атаку. Вони зламали російські канали, тепер там транслюють українські.

Тепер на російських пропагандистських каналх транслюють реальний перебіг подій в Україні. У повідомленні хакери наголосили, що люди тепер дивитимуться правду.

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