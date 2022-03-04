"Кіборг" дві доби діставався з Брюсселя, щоб знову захищати Україну: він уже в лавах ЗСУ

4 березня 2022 , 22:38
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Останній блокпост"

Колишній захисник Донецького аеропорту повернувся в Україну, аби воювати проти загарбників. До цього він перебував у бельгійському Брюселі.

Чоловік упродовж останнього часу працював за кордоном. Але коли дізнався, що Росія знову напала на Україну, вирішив повернутися, не вагаючись.

Читайте також "Піз*єц, полегшало! Пішли працювати!": емоційно про те, як кіборги рятували Україну

 

 

 

Новина доповнюється...

Автор: Ірина Буртик