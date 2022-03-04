"Кіборг" дві доби діставався з Брюсселя, щоб знову захищати Україну: він уже в лавах ЗСУ
4 березня 2022 , 22:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Останній блокпост"
Колишній захисник Донецького аеропорту повернувся в Україну, аби воювати проти загарбників. До цього він перебував у бельгійському Брюселі.
Чоловік упродовж останнього часу працював за кордоном. Але коли дізнався, що Росія знову напала на Україну, вирішив повернутися, не вагаючись.
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