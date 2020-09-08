На килим через отруєння Навального: МЗС Росії викликає посла Німеччини
Російське міністерство закордонних справ викликає німецького посла в Росії через заяви Берліна щодо отруєння Олексія Навального. Раніше у Німеччині припускали, що до випадку з опозиціонером причетна російська влада.
Москві не надають результатів досліджень
Москві результатів лабораторних досліджень Бундесверу не надають з міркувань таємності. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує "Європейська правда".
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Захарова впевнена – ніякої "таємності не існує", адже результатами обмінюються лабораторія Бундесверу, Портон-Дауна та навіть болгарські установи.
Це надто серйозно, щоб дозволяти офіційним особам Німеччини тримати все при собі. Ми очікуємо від Берліну надання усіх наявних даних – як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", які має МЗС,
– заявила Захарова.
Раніше Асоціація медиків Німеччини не захотіла проводити спільну експертизу разом з лікарями з Росії.
Головне про отруєння Навального
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", яку виготовляють в Росії.