Російське міністерство закордонних справ викликає німецького посла в Росії через заяви Берліна щодо отруєння Олексія Навального. Раніше у Німеччині припускали, що до випадку з опозиціонером причетна російська влада.

Москві не надають результатів досліджень

Москві результатів лабораторних досліджень Бундесверу не надають з міркувань таємності. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, інформує "Європейська правда".

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Захарова впевнена – ніякої "таємності не існує", адже результатами обмінюються лабораторія Бундесверу, Портон-Дауна та навіть болгарські установи.

Це надто серйозно, щоб дозволяти офіційним особам Німеччини тримати все при собі. Ми очікуємо від Берліну надання усіх наявних даних – як результатів лабораторних досліджень Бундесверу, так і якихось "свідчень", які має МЗС,

– заявила Захарова.

Раніше Асоціація медиків Німеччини не захотіла проводити спільну експертизу разом з лікарями з Росії.

Це важливо! Після того, як аналізи підтвердили, що Навального отруїли "Новачком", міжнародна спільнота звернулась до Росії з вимогою розслідування інциденту. Низка країн навіть пригрозила Москві санкціями. Посла Росії у Великій Британії викликали до МЗС країни для пояснень.

Головне про отруєння Навального

20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.

Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.

Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", яку виготовляють в Росії.