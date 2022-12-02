Кілька годин тому росіяни повністю заблокували Мелітополь: триває тотальна фільтрація, – мер

Окупанти казяться через "бавовну", яка все частіше влучає в їхні позиції у Запорізькій області. Через це вони почали масову фільтрацію населення.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники декілька годин тому закрили всі в'їзди та виїзди з міста.

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Окупанти зосередилися на фільтрації місцевих у Мелітополі

Мер Мелітополя на брифінгу 2 грудня заявив, що за декілька годин до цього окупанти заблокували місто. Наразі вони проводять там фільтраційні дії серед місцевого населення.

Зокрема просто на проспекті та на центральних вулицях вони розмістили декілька своїх блокпостів. Загарбники ретельно обшукують усіх, хто проїжджає повз.

На в'їзді та виїзді з міста вони теж фільтрують людей, не пропускають у місто. Іван Федоров додає, що навіть тих, хто їхав на роботу в місто, змусили йти пішки. Маршрутне таксі теж не пускали.

Тиждень був "некомфортним" для росіян, тому вони мстяться на місцевих

Міський голова пояснив, що загарбники так інтенсивно обшукують місцевих жителів, бо попередній тиждень був для них дуже "некомфортним". Мовиться про те, що в окупантів постійно "щось вибухало чи знищувалося" в Мелітополі, його районі та в цілій області.

Лише за останні дні був вибух на їхній базі, яка була розміщена в Якимівці. Там були знищені десятки "рашистів" і така ж велика кількість одиниць техніки,

– наводить приклад Федоров.

Через це окупанти мстяться на цивільних. Вони шукають тих, хто міг повідомляти про їхнє місце дислокації. Забирають за патріотичну символіку чи навіть мисливську зброю.

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Кожен загарбник поплатиться: втрати ворога за 2 грудня

Окупантів – 90 090;

танків – 2916;

бойових броньованих машин – 5883;

артилерійських систем – 1905;

РСЗВ – 395;

засобів ППО – 210;

літаків – 280; гелікоптерів – 262;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1564;

крилатих ракет – 531;

кораблів / катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4464;

спеціальної техніки – 163 одиниці.

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