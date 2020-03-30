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      Кілька країн зняли з України обмеження на експорт м'яса птиці: список

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      Кілька країн зняли з України обмеження на експорт м'яса птиці / dpssmk.gov.ua

      Повністю зняли обмеження на експорт м'яса птиці з України Ірак та Сінгапур, із збереженням зонування – ще декілька країн. Напередодні країни ввели їх через спалах пташиного грипу на Вінниччині у січні 2020 року.

      Про те, що одразу кілька країн зняли обмеження на імпорт курятини та продуктів птахівництва з України, інформує Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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      Що відомо про зняття обмежень

      • станом на 30 березня повністю їх зняли Ірак і Сінгапур;
      • визнали зонування 25 кілометрів від місця, де зафіксовано спалах грипу птиці – Об'єднані Арабські Емірати;
      • а зонування, застосоване компетентним органом України, тобто 10 кілометрів – ЄС, Ізраїль, Молдова;
      • визнали регіоналізацію, тобто обмеження на територію області – Азербайджан, Вірменія, Австралія, Казахстан, Саудівська Аравія, Кувейт.

      Що відомо про спалах пташиного грипу

      • У приватному підприємстві "Хутір" (село Бугаків Немирівського району Вінницької області) 18 січня 2020 року зафіксували загибель птиці. При дослідженні проб біоматеріалу встановили діагноз – грип.
      • Вже 22 січня ЄС тимчасово призупинив ввезення з України м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів. Аналогічну заборону ввели ще понад 10 країн, зокрема Японія, Південна Корея, Азербайджан, Вірменія, Молдова та інші.
      • Однак 7 березня набуло чинності рішення Єврокомісії щодо внесення України до списку країн, до яких застосовують принципи зонування. Таким чином, із цієї дати експорт курятини до країн ЄС відновили.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ОАЕ Сінгапур Ірак Новини України
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