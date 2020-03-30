Кілька країн зняли з України обмеження на експорт м'яса птиці: список

Повністю зняли обмеження на експорт м'яса птиці з України Ірак та Сінгапур, із збереженням зонування – ще декілька країн. Напередодні країни ввели їх через спалах пташиного грипу на Вінниччині у січні 2020 року.

Про те, що одразу кілька країн зняли обмеження на імпорт курятини та продуктів птахівництва з України, інформує Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Що відомо про зняття обмежень

станом на 30 березня повністю їх зняли Ірак і Сінгапур;

визнали зонування 25 кілометрів від місця, де зафіксовано спалах грипу птиці – Об'єднані Арабські Емірати;

а зонування, застосоване компетентним органом України, тобто 10 кілометрів – ЄС, Ізраїль, Молдова;

визнали регіоналізацію, тобто обмеження на територію області – Азербайджан, Вірменія, Австралія, Казахстан, Саудівська Аравія, Кувейт.

Що відомо про спалах пташиного грипу