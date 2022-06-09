Кількість кораблів окупантів у Чорному морі зменшилася, але загроза ракетних ударів зберігається

Зараз у Чорному морі перебуває 4 кораблі окупантів. Попри зменшення кількості ворожих суден, українські військові застерігають, що загроза ударів зберігається.

У Чорному морі перебуває 3 надводні та 1 підводне російські судна. Вони перебувають у стані повної готовності для завдання ракетних ударів по території України.

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Майже 3 десятки ракет готові до удару

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що російські окупанти тримають свої судна на безпечній лінії від берега та відпрацьовують дії в умовах застосування проти них протикорабельних ракет та авіації. Зокрема загарбники встановили сухопутний зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" на корабельно-катерному складі.

Водночас 4 судна окупантів перебувають у морі. Сумарно в цих кораблях розміщені 28 крилатих ракет, які готові до запуску по території України.

Однак наші воїни закликають українців не панікувати, але й не ігнорувати сирен, які сповіщають про повітряну тривогу.

Не піддавайтеся паніці, за сигналами тривог дійте впевнено і виважено, дотримуйтесь норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам,

– наголосили в ОК "Південь".

Росіян відкинули від українських берегів

6 червня Міністерство оборони повідомило, що Військово-морські сили ЗСУ відкинули російських окупантів на 100 кілометрів від українських берегів. Загарбники відігнали свої судна через удари, які завдавали наші захисники та захисниці. Однак після цього загроза завдання ракетних ударів, на жаль, не зникла, але Росія втратила контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Тепер це сіра зона, яку не контролює жодна зі сторін.

Наразі війська окупантів намагаються повернути собі контроль. Вони почали активне розгортання берегових ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон" на територіях тимчасово окупованих Криму та Херсонщини. Також українські розвідники вже кілька тижнів фіксують розгортання додаткових сил на тимчасово захопленому острові Зміїний.

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