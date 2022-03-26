Кількість ракетних ударів по Львову може почастішати, – військовий експерт Жданов

По Львову 26 березня окупанти завдали кілька ракетних ударів, поки всього за десятки кілометрів виступав Джо Байден. У такий спосіб Кремль провокує НАТО.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що Володимир Путін прагне підняти ранг війни до "світової", щоб втягнути НАТО.

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Мовиться також про велику ймовірність вступу білоруської армії у війну. Головним завданням перед збройними силами Білорусі могли були б Львів та Луцьк, як пояснив Жданов.

Я не виключаю, що кількість ракетних ударів по Львову може почастішати, це виглядатиме як підготовка до вторгнення білоруської армії,

– заявив військовий експерт.

На його думку, ще однією ймовірною причиною авіаударів по Львову 26 березня є те, що Львівщина залишається територією переміщення вантажів та товарів. Крім того, в області тимчасово вимушено мешкають евакуйовані українці.

Тому ворог може використовувати такі удари для "примусу" української влади підписання мирної угоди на умовах Москви.

Жданов про обстріли у Львові: дивіться відео