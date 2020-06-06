Прем'єр-міністр заявив, що кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася до рівня докризового періоду. Денис Шмигаль також очікує на швидке рішення Ради щодо законопроєкту, який запустить для підприємців програму "Нові гроші".

Нові реєстрації ФОПів

Антикризові заходи уряду дають перші результати, написав у фейсбуці Денис Шмигаль.

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За минулий тиждень було зареєстровано понад 5 тисяч нових ФОП та майже тисяча нових підприємств,

– зазначив прем’єр.

За його словами, кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася до рівня докризового періоду.

Програми кредитування "5 – 7 – 9%" і "Нові гроші"

Шмигаль також нагадав, що уряд оновив програму кредитування "5 – 7 – 9%" . "Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%", – написав глава уряду.

. "Ми знімаємо адміністративні бар’єри, а ставка на рефінансування буде знижена фактично до 0%", – написав глава уряду. Також Кабінет Міністрів подав до Ради законопроєкт, який запустить програму "Нові гроші" для підприємців.

Шмигаль наголосив, що загалом на різні програми кредитування бізнесу в уряді закладають приблизно

10 мільярдів гривень. Та додав, що за потреби сума збільшуватиметься.

Що відомо про ці програми