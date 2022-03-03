Кількість українців, що повертаються з-за кордону, лише збільшується: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України повідомила про ситуацію на західному кордоні станом на ранок 3 березня 2022 року.

Повідомили, що минулої доби кордон на в’їзд до України перетнули майже 14 тисяч наших земляків. Більшість з них – чоловіки.

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"Це на дві тисячі осіб більше, ніж 1 березня. Дякуємо землякам, які повернулися на Батьківщину у складний для неї час", – додали у Державній прикордонній службі України.

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