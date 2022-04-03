Кількість загиблих в Ірпені вже перевалила за 200 осіб, але це не остаточна цифра

Українські захисники звільнили від окупантів місто Ірпінь, що на Київщині. Та попри це наразі немає можливості повернутися в місто.

Комунальні служби розбирають завали та зачищають місто. А тіла загиблих людей лежать просто серед вулиці, їх описують та фіксують, передає 24 канал.

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Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів про ситуацію із загиблими в місті.

Ми щодня збираємо по вулицях тіла наших мешканців. Під завалами теж є тіла загиблих, їх почнемо розбирати,

– сказав він.

Також міський голова повідомив, що чітко підрахувати точну кількість всіх жертв неможливо, але враховуючи людей, які поховані під будинками, в парках і на територіях шкіл, то цифра, за словами Маркушина, перевалила за 200 осіб.

Нагадаємо, що не лише Ірпінь було звільнено від загарбників. Учора ввечері, 2 квітня, Міноборони та Генштаб ЗСУ повідомили, що вся Київщина звільнена від росіян. Територію контролюють українські захисники.

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