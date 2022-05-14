Кім Чен Ин оголосив спалах COVID у КНДР "великим лихом"

У Північній Кореї стрімко поширюється коронавірус, внаслідок чого вже заразилося понад пів мільйона людей. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав спалах COVID "великим лихом".

Унаслідок невідомого вірусу вже померло 27 людей

Державні ЗМІ КНДР повідомили, що тільки 13 травня симптоми неназваної лихоманки були виявлені у 174 400 людей. Загалом кількість людей, які захворіли на невідомий вірус, складає 524 400.

До теми Ситуація серйозна: вперше за час пандемії у Північній Кореї повідомили про смерть від COVID-19

Повідомляється, що внаслідок невідомого вірусу вже померло 27 людей. Водночас у КНДР не уточнюють, скільки смертей були спричинені коронавірусом.

Офіційно підтверджено тільки одну смерть від COVID-19, яка пов'язана зі штамом Омікрон. Окрім того, у столиці КНДР Пхеньяні здійснили тестування неназваної кількості людей, в яких також виявили Омікрон.

При цьому ще 280 810 людей перебувають на карантині. Всього з кінця квітня на лихоманку захворіло понад 350 тисяч людей, з яких понад 162 тисячі вже одужали.

Кім Чен Ин оголосив про локдаун

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за час пандемії з'явився на публіці в масці та оголосив про локдаун. Він охарактеризував спалах як "величезне лихо" та висловив сподівання, що Північна Корея якнайшвидше подолає хворобу.

Кім Чен Ин оголосив, що Північна Корея слідуватимуть китайській моделі запобігання вірусам.

Ми повинні винести уроки з досвіду та плідних досягнень Комуністичної партії Китаю та її народу у запобіганні поширенню вірусу,

– сказав він.

Кім Чен Ин також заявив, що одночасна поява лихоманки в багатьох районах країни говорить про недосконалість чинної системи боротьби з епідеміями.

Донедавна КНДР відмовлялася від вакцини, внаслідок чого 26 мільйонів громадян загалом не вакциновані. Через це на тлі поганої системи охорони здоров'я експерти вважають, що епідемія може мати руйнівні наслідки для країни.

Зауважимо, що у КНДР 12 травня вперше з початку пандемії коронавірусу заявили про спалах цього захворювання.



Усе, що варто знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

