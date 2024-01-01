Кім Чен Ин закликав армію бути готовою "завдати нищівного удару США", якщо ті "провокуватимуть"

Північна Корея час від часу висловлює погрози всьому світу, зокрема, США. Цього разу у Пхеньяні знову зробили заяву.

Президент Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим бути готовими знищити США і Південну Корею, якщо вони "спровокують конфлікт". Він вважає, що у такому випадку слід без роздумів завдати "нищівного удару".

Читайте також Збираються протистояти США: Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни

Пустити в хід весь арсенал

Кім Чен Ин провів зустріч із військовими. Він зробив заяву під час зустрічі.

Якщо противники обиратимуть антиреспубліканську військову конфронтацію, то слід без найменшого вагання завдати нищівного удару і повністю знищити столиці ворога і зграю військових гангстерів, пускаючи в хід весь арсенал надпотужних засобів,

– сказав він.

Командири дали клятву зберігати вірність ідеям та керівництву ЦК партії.

Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни

Північна Корея, поряд із Росією, стала ще однією світовою загрозою. Лідер КНДР наказав своїй армії прискорити підготовку до війни. За інформацією видання, державні ЗМІ Північної Кореї пишуть, що Кім Чен Ин наказав прискорити підготовку до війни. Метою цього є протистояти Сполученим Штатам Америки, які нібито вступають у конфронтацію.

Водночас Кім заявив про плани працювати над співпрацею із "антиімперіалістичними державами". Пхеньян розширює зв’язки з Росією. Зокрема, ті ж самі США вважають, що Північна Корея постачає Росії озброєння, яке вона використовує проти України. Своєю чергою, Росія допомагає КНДР розширити свій військовий потенціал.

Кім Чен Ин також говорив про економічні плани на 2024 рік. За його словами, він має бути "вирішальним" для виконання п’ятирічного плану розвитку країни.