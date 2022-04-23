Кім закликав миколаївців залишатися вдома через активізацію ворожих безпілотників
23 квітня 2022 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попросив миколаївців берегти себе та залишатися вдома. Губернатор зазначив, що в області та місті помітили активність ворожих безпілотників.
У Миколаєві та області спостерігається підвищена активність російських безпілотників, заявив Віталій Кім. Це може бути небезпечно для життя людей.
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Кім закликав миколаївців залишатися вдома та не наражатися на небезпеку.
Підвищена активність безпілотників. Залишайтесь вдома,
– написав Кім.
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