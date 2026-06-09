Вимушений крок для ворога: в ISW повідомили, що росіяни виводять підрозділи з Кінбурнської коси

Російське військове командування почало виводити підрозділи з Кінбурнської коси в Миколаївській області. Причиною стали українські удари середньої дальності по лініях постачання на окупованих територіях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 8 червня 2026.

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Що зараз відбувається на Кінбурнській косі?

Партизанський рух "Атеш" повідомив 8 червня, що їхній агент у штабі російського угруповання "Дніпро" підтвердив, що частини 337-го повітряно-десантного полку залишають свої позиції в північній і західній частинах Кінбурнської коси.

За його даними, російські сили на цій ділянці втратили постачання боєприпасів, пального та продовольства, а також не можуть ефективно протидіяти українським ударам безпілотниками. Агент також наголосив, що втрати російських військ зростають.

Зараз російське військове командування розпочало передислокацію невказаної кількості військ із 337-го полку ВДВ на "Запорізький сектор" – ймовірно, йдеться про Оріхівський або Гуляйпільський напрямки.

При цьому залишки угруповання на Кінбурнській косі фактично втратили боєздатність через відсутність підкріплення.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати ці повідомлення. Водночас він визнав, що українські сили проводять операції з ураження російських логістичних маршрутів у Херсонській області, тому виведення російських військ з Кінбурнської коси можливе.

Розширення Україною ударної кампанії середньої дальності проти російських ліній постачання на окупованому півдні та сході України, схоже, породжує наслідки на полі бою, які, ймовірно, продовжуватимуть посилюватися найближчим часом,

– йдеться у звіті ISW.

Аналітики додали, що раніше російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для артилерійських ударів по Очакову в Миколаївській області.

Нагадаємо, 7 червня окупаційна влада заявила про атаку безпілотників на Чонгарський міст, що сполучає окупований Крим із материковою частиною. Унаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття, а рух через пункт пропуску "Джанкой" тимчасово зупинено.