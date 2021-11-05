Народні депутати нам нового міністра оборони призначили – Олексія Резнікова. До того він був міністром реінтеграції окупованих територій.

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Й ви напевно знаєте, хто такий той Резніков, тому дуже коротко скажу – ми отримали собі дійсно гідного міністра, адже я жодного поганого слова про нього не чув, схвально про це призначення відгукуються й ті, хто в опозиції до Зеленського, а це погодьтеся, багато про що говорить.

Міністром оборони має бути цивільна особа

Тепер два слова тим, хто питає, в який військах Резніков до того служив, і яке в нього звання. Так от, точно не знаю, що там в нього у військовому квитку записано після строкової служби іще в радянській армії, можливо, і просто солдат, але цей закид є недоречним. Багато хто пропустив цей момент, але в нас тепер міністром оборони має бути цивільна особа.

Так ми вирішили іще за часів Петра Порошенка, коли свою армію вчергове підганяли під стандарти НАТО.

Міністерство оборони України – це тепер цивільне міністерство і очолює його цивільна особа, а не "дуб генерал у золоті", як це було раніше. Тобто навіть якщо би Верещук туди призначили, то це також не було би жодним чином якимсь порушенням закону.

Чому так і нащо так було зроблено – це тому, що безпосередньо армією (тактикою та стратегією, війною) в нас тепер опікується виключно Генштаб ЗСУ, тоді як Міністерство оборони тепер опікується лише забезпеченням Збройних сил України, створює армії усі умови для її ефективного існування. Відповідно, тепер не треба щоби Міноборони очолював військовий.

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Головним в Міноборони став юрист

Адже його би до "війни" ніхто б і не пустив. Це тепер парафія Генштабу. Це там, у Генштабі, тепер в нас всі військові, а в Міноборони тепер в нас менеджери, які забезпеченням опікуються, логістикою, бухгалтерією і так далі, і тому подібне, але не війною.

От в Міноборони найголовнішим, хто тепер цим всім опікуватиметься, буде юрист за освітою Олексій Резніков, про якого, іще раз кажу, лише найкращі відгуки і який одразу пообіцяв, що він викорінить у міністерстві бюрократію – так і сказав: "Паперова армія України – це не припустимо".

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Якщо не знали – самі армійці називають нашу армію УПА, але не українська повстанська армія, а українська паперова армія. І от новий міністр пообіцяв, що вже незабаром це піде в минуле, що усі процеси зроблять цифровими, й відмовляться від зайвого паперового обігу. Й направду, якщо новий міністр це зможе швидко впровадити безмежна вдячність армійців йому просто гарантована.