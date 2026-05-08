"Лише один варіант": політичний експерт назвав реалістичний сценарій закінчення війни

Президент Володимир Зеленський зауважив, що літо 2026 року буде вирішальним для Кремля. Російський диктатор Путін буде змушений визначитися, чи він продовжить війну з новими силами, чи надасть перевагу дипломатії.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що рішення про продовження чи завершення війни залежить винятково від російського диктатора Путіна. Наразі немає жодних ознак, що він збирається припиняти бойові дії.

Як завершиться війна в Україні?

Ситуація в Росії насправді далека від ідеальної. Служба зовнішньої розвідки України вже повідомляла, що російська економіка увійшла в рецесію під тиском власної монетарної політики та проблем зі споживчим попитом. На фронті у ворога також не все стабільно. Росіяни вже 5 місяць поспіль втрачають більше особового складу, ніж їм вдається мобілізувати.

На цьому тлі, як наголосив Городницький, літо 2026 року дійсно може стати тим моментом, коли ворогу доведеться ухвалювати жорсткі рішення. Судячи з усього, серед російської еліти є розуміння, що краще з усім зупинитися. Але диктатор демонструє одержимість війною проти України.

Ситуація у них настільки складна, що вони мають вирішувати: або сідають за стіл переговорів, або росіяни вийдуть з війни з набагато гіршими умовами. Російські олігархи, оточення Путіна прекрасно це розуміє. Єдиний, хто не хоче це усвідомити – Путін. Він розуміє, що у нього більше шансів виграти війну не буде. Адже він вже не молодий,

– сказав Городницький.

Насправді Росія може порівняно легко вийти з війни проти України. Цілком ймовірно, що після цього ті ж Сполучені Штати знімуть санкції та повернуть РФ на міжнародну арену. Однак Путін занадто занурився у війну. З цього виходить чи не єдиний варіант, як завершити війну.

Чи погодиться на це Путін? Ні. Тому є лише один варіант в такому випадку – прибрати Путіна. Людина, яка прийде на його місце, погодиться на ті умови, які зараз пропонують Росії,

– зазначив Городницький.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, європейські розвідники вважають одного з російських високопосадовців фігурою, яка здатна змістити диктатора Путіна. Вони вважають, що саме колишній міністр оборони Росії, а нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу здатен це зробити через свій вплив у військовому керівництві.

Кінець війни в Україні: чи близько ми до цього?

Наразі немає жодних ознак, що повномасштабна війна в Україні найближчим часом завершиться. Мирні переговори за участі Сполучених Штатів сповільнилися після того, як США розпочали військову операцію проти Ірану.

Дипломат та колишній посол України в США Валерій Чалий назвав 3 реалістичні сценарії щодо того, як завершиться війна в Україні. Надзвичайно важливо те, як саме будуть діяти європейські союзники. Якщо вони посилюватимуть власну військову потугу та продовжуватимуть тиснути на Росію, то Україна отримає шанс вийти з повномасштабної війни. Однак є й песимістичний сценарій.